Галицький районний суд виніс вирок 27-річному Миколі Павуку, який разом з двома однолітками скоїв різанину у центрі Львова на День студента у 2015 році. Ця справа була резонансною, адже побої та ножові поранення отримали кілька студентів, а один з них загинув. Саме Микола Павук наніс 19-річному хлопцю удари ножем, які стали смертельними.

Микола Павук входив до групи злочинців, які у ніч на День студента, 18 листопада 2015 року, вчинили два напади у центрі Львова.

Перша сутичка сталася близько 01:20 на проспекті Свободи біля Львівської опери. Троє нетверезих друзів 21-річний Микола Павук, 26-річний Назарій Яблонський та Володимир Гук вчинили напад на трьох студентів. Нападники побили юнаків, а Микола Павук завдав їм кілька ножових поранень.

Пізніше, близько 2:00, Павук, Яблонський та Гук напали ще на чотирьох студентів на просп. Свободи. Серед них був 19-річний студент «Львівської політехніки»Роман Подайко, якому Микола Павук завдав кілька ножових поранень, від яких юнак загинув.

Ще у 2018 році Галицький районний суд Львова виніс вироки двом учасникам нічної різанини: Назарій Яблонський отримав 3 роки тюрми, а Володимир Гук лише іспитовий термін. Справу Миколи Павука, який безпосередньо наносив ножові удари і вбив 19-річного студента, суд розглянув через майже сім років після вбивства – 29 серпня 2022 року.

Під час судового засідання Микола Павук визнав свою провину в умисному вбивстві і заявив про каяття. Суддя Юрій Ванівський визнав обтяжуючою обставиною у цій справі те, що злочин був скоєний у нетверезому стані.

Суд визнав Миколу Павука винним і призначив йому 12,5 років тюрми. Оскільки з липня 2016 року він перебував у СІЗО, цей термін йому зарахували як відбутий в ув'язненні. Окрім того, за так званим законом Савченко, відбуті 6 років у СІЗО Павуку зарахували за формулою «день за два». Таким чином вийшло, що він майже відбув своє покарання і за кілька місяців може вийти на волю.