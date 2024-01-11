Контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектору Гази і Єгипту через який відбувалася евакуація

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України через співпрацю з угрупованням ХАМАС. Про це пише «Громадське» з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

За словами дипломата, кількість громадян України, які залишилися у Секторі Гази, більша, ніж 29. Мова йде про тих, які зокрема не захотіли виїжджати раніше. Крім того, пропозиції евакуюватися з палестинського анклаву надходили неодноразово.

«Ми ж не можемо примусово їх звідти витягнути. Ми вмовляли людей виїхати, але не всі погодились з різних причин. У когось літні батьки, комусь чоловіку не дозволили», – розповів він.

Корнійчук також додав, що тими громадянами, яким відмовили в евакуації, є чоловіки, що так чи інакше співпрацювали з терористичним угрупованням ХАМАС, яке утримує владу у Секторі Гази.

За словами посла України в Ізраїлі, що українська сторона «боролася за кожного свого громадянина». Для частини українців було погоджене проведення додаткових заходів безпеки під час їхнього перебування в Єгипті, щоб далі відпустити.

Нагадаємо, 10 грудня, у прес-службі Головного управління розвідки повідомили про успішне завершення евакуації українців із Сектора Гази, де тривають бойові дії ізраїльської армії. Спільно зі співробітниками МЗС ГУР вивезли понад 300 людей.