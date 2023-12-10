Евакуаційна операція тривала місяць

У неділю, 10 грудня, у прес-службі Головного управління розвідки повідомили про успішне завершення евакуації українців із Сектора Гази, де тривають бойові дії ізраїльської армії. Спільно зі співробітниками МЗС ГУР вивезли понад 300 людей.

Евакуаційна місія відбувалася у кілька етапів та тривала з початку листопада. Нагадаємо, першу групу українців вдалося евакуювати 8 листопада – 43 громадян України переправили до Єгипту, звідки вони можуть виїхати.

Загалом, за місяць евакуації, ГУР та МЗС вдалося вивезти:

315 громадян України;

двох палестинців;

дев’ятьох громадян Молдови.

«Серед врятованих із сектору Гази ― двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту», – повідомили у прес-службі ГУР.

Зазначимо, останню групу українців евакуювали 8 грудня, про що повідомив президент Володимир Зеленський.