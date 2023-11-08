Контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектору Гази і Єгипту

Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Сектору Гази. Про це повідомив у середу, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський.

«Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з Гази. Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові», – йдеться в повідомленні голови держави у соцмережі Х (колишній Twitter).

Зазначається, що евакуація триває. Українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше громадян із Гази.

Раніше посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що дозвіл на евакуацію з сектору Гази отримав 101 громадянин України. Ввечері 7 листопада Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Повідомлялося, що сам процес триватиме кілька днів.

У понеділок, 6 листопада, КПП «Рафах» на кордоні Єгипту і Сектору Гази знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців.