Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Наразі евакуйовано близько 20 людей, а сам процес триватиме кілька днів. Про це пише «Суспільне» з посиланням на посольство України в Єгипті.

За словами місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.

«Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови», – сказав раніше посол у коментарі «Укрінформу».

Своєю чергою посол України в Єгипті Микола Нагорний у коментарі «Радіо Свобода» звернув увагу на те, що ситуація залишається дуже нестабільною.

«Так, евакуація почалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на евакуацію. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази», – наголосив дипломат.

Він зазначив, що поки не відбулася успішна евакуація, він не може розкривати деталей.