Міністерство закордонних справ України повідомило про зростання кількості жертв серед українців в Ізраїлі. Наразі відомо про 21 загиблого українця та 1 зниклого безвісти в Ізраїлі, та про 3 загиблих і 6 поранених у Секторі Гази, інформує «Радіо Свобода» із посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

«Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти (в Ізраїлі – ред.). У Секторі Гази – 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, із яких 3 дітей. Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога. 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв’язок», – розповів він.

Речник українського зовнішньополітичного відомства уточнив, що контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектору Гази та Єгипту не працює, тому можливості виїхати наразі немає.

«Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей», – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, що ще 24 жовтня МЗС підтверджувало 19 загиблих серед українців в Ізраїлі та повідомляло про одного зниклого безвісти. У Секторі Гази йшлося про 3 загиблих українців.

Наразі українські дипломати, розвідка, сили безпеки працюють над допомогою громадянам України в Ізраїлі та Секторі Гази. Триває підготовка до подальшої евакуації, однак виїзд з палестинської території досі закритий. Уже понад 200 людей вдалося вивезти до Румунії, переважно жінок і дітей. Водночас майже 260 українців перебувають у Секторі Гази.