За листопад із Сектора Гази евакуювали майже 150 українців

Із Сектора Гази, де наразі проводять бойові операції солдати ізраїльської армії, вдалося евакуювати ще майже 40 українців. Про це повідомив у п’ятницю, 8 грудня, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із Сектора Гази. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці», – повідомив президент.

За евакуацію українських громадян Володимир Зеленський подякував Головному управлінню розвідки, українським дипломатам та «друзям у регіоні».

Інформацію про успішну евакуацію громадян підтвердили у прес-службі ГУР. Також розвідники оприлюднили відео з евакуйованими українцями.

«За дорученням Президента України Володимира Зеленського 8 грудня 2023 року із сектору Гази евакуйовано ще 39 громадян нашої держави ― жінок та дітей. Місію з порятунку українців здійснили ГУР та МЗС України», – повідомили розвідники.

Зазначимо, за підрахунками посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, у Секторі Гази перебували приблизно 500 українців, і майже всі з них очікують на евакуацію. За весь час від Ізраїлю та Єгипту українська сторона отримала 329 дозволів на евакуацію громадян із Сектора Гази. За даними ГУР, за листопад із сектора вділося евакуювати 145 громадян.