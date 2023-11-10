Загалом Україна евакуювала із Сектора Гази вже 203 українців

Протягом останньої доби Україна евакуювала ще 160 українських громадян із Сектора Гази, де тривають бойові дії. Рятувальні операції тривали і у ніч на п’ятницю, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 громадян України та дев’ятеро громадян Молдови. Україна стоїть на захисті цивільного населення та піклується про всіх своїх громадян, де б вони не були», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, цього тижня Україна врятувала вже 203 громадян України.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що Ізраїль відмовив частині українців в евакуації із Сектора Гази. Серед тих, кому відмовили у виїзді – громадяни України, які є палестинцями за народженням. За словами Корнійчука, ці люди проживали у Секторі Гази постійно та, імовірно, можуть бути пов'язаними із бойовиками ХАМАС. Скільком саме українцям не дозволили евакуюватися, посол України в Ізраїлі не уточнив.

Зазначимо, 23 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у Секторі Гази перебувають приблизно 500 українців. 337 із них очікують на евакуацію. Імовірно, кількість охочих виїхати з Сектора Гази, збільшилась за останні тижні, коли ізраїльський ЦАХАЛ розпочав наземну контртерористичну операцію проти бойовиків ХАМАС.

До слова, українські дипломати вже не вперше евакуюють як громадян України, так і іноземців із Сектора Гази. Зокрема, йдеться про молдован, які звернулися по допомогу. Євген Корнійчук зазначив, що Україна мала досвід допомоги іноземним біженцям у 2021 році, коли вивезла із Сектора Гази понад 20 громадян Молдови.