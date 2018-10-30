300 черлідерок позмагалися на Кубку Львівської області

У Львові завершився відкритий Кубок області із черлідингу. 300 спортсменок демонстрували вміння у 4 видах програми ‒ виступи із помпонами або ж фрістайл, денс, джаз і хіп-хоп.

Спершу у боротьбу за нагороди вступили сольники. Учасниця Анна Завальська зазначає: «Подобається виступати самій, бо відповідальність тільки на мені. Звісно, можуть бути і якісь помилки, але я стараюсь».

Судді оцінюють цілісну картину: від натягнутості стоп до складності елементів. Звертають увагу на постановку вправи, виконання у такт музики. Важливим є артистизм учасниць і зовнішній вигляд. Мар`яна Ваврук готує до виступу учасницю і пояснює: «Макіяж має гармонійно поєднуватися із зовнішнім образом, з костюмом. Також його має бути добре видно здалеку».

В дуетних виступах додаються ще й вимоги до синхронності. Треба відчувати не лише музику, а й партнера. Черлідерки Мар`яна Блавацька і Аліса Закоморна розповідають: «Ми дуже швидко порозумілися і здружилися двоє». Аліса додає: «Коли я почала тренуватися, спершу познайомилася з Мар`яною, бо вона по зросту така, як я. І ми так здружилися, що нас поставили в дует».

На Кубку області випробовували себе і досвідчені атлетки, і новачки, які роблять перші кроки. Голова Всеукраїнської федерації черлідингу Юрій Крикун зазначив: «Там будуть змагатися близько 2000 черлідерів в Україні. І вже після цих виступів буде сформована національна збірна України, ті спортсмени, які будуть представляти нашу країну на чемпіонаті світу».