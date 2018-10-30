300 черлідерок позмагалися на Кубку Львівської області

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 14:54 7430

Відео до теми

До теми

У Львові завершився відкритий Кубок області із черлідингу. 300 спортсменок демонстрували вміння у 4 видах програми ‒ виступи із помпонами або ж фрістайл, денс, джаз і хіп-хоп.

Спершу у боротьбу за нагороди вступили сольники. Учасниця Анна Завальська зазначає: «Подобається виступати самій, бо відповідальність тільки на мені. Звісно, можуть бути і якісь помилки, але я стараюсь».

Судді оцінюють цілісну картину: від натягнутості стоп до складності елементів. Звертають увагу на постановку вправи, виконання у такт музики. Важливим є артистизм учасниць і зовнішній вигляд. Мар`яна Ваврук готує до виступу учасницю і пояснює: «Макіяж має гармонійно поєднуватися із зовнішнім образом, з костюмом. Також його має бути добре видно здалеку».

В дуетних виступах додаються ще й вимоги до синхронності. Треба відчувати не лише музику, а й партнера. Черлідерки Мар`яна Блавацька і Аліса Закоморна розповідають: «Ми дуже швидко порозумілися і здружилися двоє». Аліса додає: «Коли я почала тренуватися, спершу познайомилася з Мар`яною, бо вона по зросту така, як я. І ми так здружилися, що нас поставили в дует».

На Кубку області випробовували себе і досвідчені атлетки, і новачки, які роблять перші кроки. Голова Всеукраїнської федерації черлідингу Юрій Крикун зазначив: «Там будуть змагатися близько 2000 черлідерів в Україні. І вже після цих виступів буде сформована національна збірна України, ті спортсмени, які будуть представляти нашу країну на чемпіонаті світу».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

Українська збірна з черлідингу завоювала «срібло» на юніорському чемпіонаті Європи ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук