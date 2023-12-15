Водійка везла контрабандні ґаджети у багажнику та салоні авто

У четвер увечері, 14 грудня, в пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею львівські митники затримали водійку автомобіля Dodge з партією контрабандних телефонів.

Як розповіли у Львівській митниці, 30-річна мешканка Львова поверталася в Україну близько 22:30 автомобілем Dodge через пункт пропуску «Шегині – Медика».

Контрабандні телефони вилучили на кордоні (фото ДПСУ)

Для проходження митного контролю вона обрала смугу руху «зелений коридор». Однак під час огляду багажного відсіку та салону авто працівники митниці виявили товар, що перевищує неоподатковану норму ввезення – 219 мобільних телефонів Xiaomi Redmi Note 12.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.2 ст.471 МКУ. Орієнтовна вартість товару 1,8 млн грн. Телефони вилучили, подальшу долю товару вирішить суд.