Запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду буде відбуватися поетапно

Верховна Рада України прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів через кордон України у значних та великих розмірах та недостовірне декларування.

Про прийняття закону повідомив у п’ятницю, 9 грудня, нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк. За проект закону №5420, який розглядається з 2021 року, проголосували 248 депутатів.

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах. Окрім того, кримінальну відповідальність нестимуть ті, хто недостовірно декларує товари, зокрема і за змовою з митниками.

Зазначається, що Верховна Рада ухвалила редакцію Комітету з правками. На них наполягав український бізнес. Зокрема:

пороги для товарної контрабанди пропонується підняти у п’ять разів (до 6 млн грн);

пороги для підакцизних підняти вдвічі (до 1,3 млн грн);

набуття чинності товарної відкладається до середини 2024 року;

враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину.

«Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання», – додав Ярослав Железняк.

Запровадження кримінальної відповідальності буде відбуватися поступово та поетапно. За контрабанду підакцизних кримінальне покарання можна буде отримати з 1 січня 2024 року, а за всі інші – з 1 липня 2024 року.

Додамо, ухвалення законопроекту про криміналізацію контрабанди є вимогою від Євросоюзу для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро.