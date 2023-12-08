Зміни набирають чинності з 1 січня 2024 року

Верховна Рада в цілому прийняла закон про внесення змін до КПК України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикоріпційної прокуратури. «За» проголосували 298 депутатів. Про це у пʼятницю, 8 грудня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відокремиться в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора. Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП. Законом вдосконалюється процедура конкурсного відбору прокурорів та керівництва.

Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що «правки Лозового» в законопроекті скасовані «лише дуже частково».

За словами народної депутатки Ірини Герщанеко, скасовуються поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри. На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, тепер ці обмеження скасовано і розслідування може тривати безтерміново.

«Таку вимогу озвучували наші міжнародні партнери, стурбовані тим, що фігуранти корупційних справ уникають покарання і рятують майно , здобуте корупційним шляхом, через обмежені терміни розслідування», – написала Ірина Геращенко.

Зміни набирають чинності з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, «Правки Лозового» – низка змін у Кримінально-процесуальному кодесі. Вони отримали таку назву від прізвища народного депутата Андрія Лозового від «Радикальної партії Ляшка», який їх запропонував. Поправки набрали чинності 15 березня 2018 року.

Відпровідно до «правок Лозового» відбулись такі зміни: