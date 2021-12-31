Увечері в четвер, 30 грудня, на території Самбірського району в ДТП загинув 45-річний пішохід, повідомила 31 грудня поліція Львівщини.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася о 19:30 неподалік села Бачина. 31-річна водійка автомобіля Mercedes-Benz, жителька Старого Самбора, наїхала на 45-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП від отриманих травм пішохід помер на місці події.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. Якщо водійку визнають винною, їй загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Крім того, поліцейські вкотре закликали пішоходів переходити дорогу лише пішохідними переходами та на зелене світло, а в темну пору доби використовувати світловідбивні елементи.