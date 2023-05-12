У результаті ДТП автомобіль отримав значні пошкодження

У п’ятницю, 12 травня, на перехресті вул. Княгині Ольги – Сахарова легковик Ford Focus в’їхав у трамвай №3. У результаті ДТП рух трамваїв був заблокований понад дві години.

Як розповіли ZAXID.NET в Патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:00. Ford Focus в'їхав у трамвай на перехресті вул. Княгині Ольги – Сахарова. За кермом легковика була 32-річна львів'янка. Трамваєм керувала 49-річна водійка. У результаті аварії ніхто не постраждав.

На місці ДТП працювали працівники патрульної поліції та безпеки руху «Львівелектротрансу». Рух трамваїв був заблокований на понад дві години, також утворився затор на вул. Сахарова. Станом на 15:30 транспортні засоби з проїжджої частини прибрали.