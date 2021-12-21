34-річна жінка вчинила злочин із своєю 18-річною донькою

Поліцейські затримали та повідомили про підозру 34-річній мешканці Закарпатської області та її 18-річній доньці через пограбування пенсіонерки у Львові. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 21 грудня.

Як вказано у повідомленні, 68-річна львів’янка ще 18 грудня звернулась у поліцію. Вона повідомила, що у під’їзді будинку на неї напали двоє людей. Невідомі закрили їй очі шарфом, відібрали мобільний телефон та гроші, після чого втекли. Де саме трапилось пограбування поліція не повідомила, однак у прес-службі ZAXID.NET уточнили, що це було у Франківському районі.

Поліцейські встановили, що злочин вчинила 34-річна мешканка Закарпаття разом із своєю 18-річною донькою. У них вилучили речові докази.

Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.