Під час поверхневого огляду у підозрюваного знайшли викрадений телефон

У суботу, 17 січня, на вул. Вашингтона, рецидивіст пограбував 11-річну дівчинку. Він вирвав у неї з рук мобільний телефон та спробував втекти. Патрульним вдалося затримати грабіжника за гарячими слідами, повідомили у поліції.

Грабіжник напав на дитину ззаду, коли вона йшла вулицею Вашингтона, близько 13:00, у суботу. Очевидці бачили, як чоловік штовхнув дівчинку на сніг та вирвав з її рук мобільний телефон. Після цього грабіжник почав втікати, а за ним побіг перехожий, який був свідком нападу.

За кілька хвилин до поліції вже зателефонував батько дівчинки та повідомив, що його дитину пограбували, а ймовірний грабіжник побіг в сторону вул. Хлібної. Втікаючи від переслідувачів грабіжник зняв з себе куртку аби змінити свої прикмети. Та поліції все ж вдалося його затримати неподалік місця злочину.

Аби заплутати правоохоронців, грабіжник поки втікав зняв з себе куртку (фото поліції)

Виявилося, що дитину пограбував раніше судимий за крадіжки 36-річний львів’янин. Поліцейські вилучили у нього вкрадений телефон, вартістю 7 тис. грн.

Зараз зловмисник затриманий, за грабіж йому загрожує до шести років ув’язнення.