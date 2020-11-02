89-річна львів’янка затримала грабіжника, що заліз до її квартири, не дивлячись на те, що вони з внучкою були всередині. Жінка з дівчинкою непомітно вийшли з приміщення та зачинили грабіжника до приїзду поліції.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини, випадок трапився у суботу, 31 жовтня, у квартирі одного з будинків на вул. Широкій, що на Левандівці. Приблизно о 21:00 чоловік проник у квартиру, у якій була 89-річна жінка зі своєю 14-річною онукою. Грабіжник побачив їх, однак забрав гаманець з грошима та продовжував шукати цінні речі у квартирі, не зважаючи на мешканців.

Пенсіонерка разом зі внучкою непомітно вийшла з квартири, зачинила там грабіжника та викликала поліцію, яка оперативно його затримала. У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що чоловіку 56 років, він є мешканцем Львова, однак жодних інших деталей поліція не розголошує.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні грабежу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від від чотирьох до восьми років.