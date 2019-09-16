34-річний чоловік через ревнощі зарізав 18-річну дівчину на Тернопільщині

У Теребовлянському районі Тернопільської області 34-річний чоловік зарізав свою 18-річну дівчину, з якою до того зустрічався останні кілька років, завдавши їй близько десяти ножових поранень. Дівчина померла дорогою до лікарні, повідомила у понеділок, 16 вересня, обласна поліція.

Інцидент стався в суботу, 14 вересня, у селі Воля, коли дівчина приїхала туди з Тернополя, де навчалася на другому курсі одного з місцевих ВНЗ. При цьому поліція наводить слова друзів вбитої, які повідомили, що з часу, коли дівчина поїхала на навчання, пара не спілкувалася.

«Приїхала жителька Теребовлянщини в район на свято разом з друзями - хлопцями та дівчатами. У момент, коли юнаки відійшли від подруг, до їхньої знайомої підбіг невідомий чоловік та почав кричати, а потім, витягнувши ніж, став наносити їй удари. За дівчину вступився один з хлопців. Його також нападник поранив. Після цього зловмисник втік у невідомому напрямку, а його жертва померла дорогою до лікарні», – сказано у повідомленні поліції.

Пораненому хлопцеві надали меддопомогу. Загрози його життю немає.

Нападника знайшли над ранок. Він переховувався у лісі неподалік власного помешкання. Його затримали й повідомили про підозру за статтею «Умисне вбивство» ККУ. Одна з версій вбивства, яку розглядають слідчі – ревнощі.