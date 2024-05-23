ДТП трапилась 15 січня 2024 року в селі Честині біля Кам’янки-Бузької

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок водієві Hyundai Sonata Олександру Ч., який спричинив смертельну ДТП, у якій загинув 37-річний водій Renault Kangoo та важко травмувалася його 8-річна пасажирка. Суд призначив Олександру Ч. рік іспитового терміну без позбавлення посвідчення водія.

ДТП трапилась 15 січня 2024 року у селі Честині біля Кам’янки-Бузької на Львівщині. На трасі Львів – Радехів – Луцьк 34-річний водій Hyundai Sonata, який на той час був військовослужбовцем, обганяючи інші автомобілі на нерегульованому перехресті, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo під керуванням 37-річного мешканця району. Внаслідок ДТП водій Renault загинув на місці, а його 8-річна пасажирка важко травмувалася, її госпіталізували.

У суді Олександр Ч. свою провину визнав та розкаявся. Він розповів, що за час досудового розслідування він відшкодував моральну шкоду родині загиблого. Водій просив не позбавляти його посвідчення, адже його служба в ЗСУ напряму пов’язана із керуванням авто. Донька загиблого в суді підтвердила, що не має претензій до водія та просила його суворо не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Кам’янка-Бузького райсуду Маркіян Самсін визнав Олександра Ч. винним за ч. 2 ст. 286 та призначив йому 3 роки позбавлення волі без позбавлення права керувати авто. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити майже 30 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.