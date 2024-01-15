Загиблого водія з авто діставали рятувальники

На трасі Львів-Луцьк у зіткненні легковиків загинув один із водіїв. ДТП трапилася у понеділок, 15 січня, близько 15:30 у селі Честині біля Кам’янки-Бузької на Львівщині.

На дорозі зіткнулися два автомобілі – Renault Kangoo та Hyundai Sonata. 37-річний водій Renault загинув на місці.

«Пожежно-рятувальне відділення за допомогою спецінструменту деблокувало загиблого водія з автомобіля Renault Kangoo та відключило акумуляторні батареї у двох автомобілях», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Причина аварії поки невідома, але розташування автівок може вказувати на попутній напрямок (фото ДСНС Львівщини)

Причини та обставини події встановлюють слідчі поліції.