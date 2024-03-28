На Рівненщині правоохоронці затримали жінку за контрабанду наркотичних речовин

На Рівненщині правоохоронці затримали 35-річну жительку Хмельниччини на незаконному збуті прекурсорів. Раніше судима за аналогічний злочин жінка організувала ввезення заборонених речовин з Єгипту в Україну у коробках з-під прального порошку. Тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

За даними слідства, у лютому 2024 року підозрювана запропонувала знайомому свої послуги з перевезення прекурсорів з Єгипту до України. Чоловік погодився і заплатив їй понад 400 тис. грн та 1800 доларів за товар і транспортні витрати. Вже у березні зловмисниця полетіла за кордон, а доставку товару організувала через Італію. Зокрема, вона передала одному з приватних перевізників кілька сумок з продуктами та, нібито, пральним порошком.

«Передачу клієнт забрав на території України. Проте, правоохоронці почали документувати злочин ще на етапі його підготовки, а відтак понад 13 кг контрабандного псевдоефедрину, з якого виготовляють психотропну речовину метамфетамін, в обіг не потрапив», – зазначили в прокуратурі.

Контрабандистку затримали, коли вона приїхала в Рівне по аванс на перевезення наступної партії заборонених речовин. Орієнтовна вартість вилученого на «чорному» ринку становить близько 3 млн грн.

Жінці взяли під варту без права внесення застави. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великих розмірах). За скоєне їй загрожує від 10 до 12 років тюрми.