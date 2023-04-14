Чоловіка затримали невдовзі після скоєння злочину

У Львові чоловік, погрожуючи зброєю, пограбував готель. Він підійшов до рецепції, витягнув пістолет, після того, як адміністратор віддав йому гроші, чоловік покинув територію. Весь злочин зафіксувала камера спостереження, за записом якої грабіжника оперативно розшукали і затримали.

Інцидент трапився у четвер, 13 квітня, на вулиці Шімзерів. Близько 15:00 невідомий чоловік, погрожуючи зброєю, вчинив пограбування та втік з місця події.

Як видно на відео, чоловік підійшов до рецепції, поклав перед собою пістолет, після чого адміністратор віддав йому гроші. У процесі пограбування до рецепції підійшов постоялець готелю, але грабіжник приховав пістолет так, щоб випадковий свідок не помітив його. Однак позаду адміністратора була камера спостереження, яка детально зафіксувала злочин. Патрульним передали на нього орієнтування.

«Переглянувши відео із камер спостереження, інспектори отримали детальний опис чоловіка та негайно почали обстежувати території поблизу. Вже за півгодини поліцейські помітили на вулиці Костя Левицького чоловіка, який підпадав під опис», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Коли патрульні підійшли до нього, чоловік намагався витягти з кишені зброю, однак поліцейські швидко відреагували та затримали його. Ним виявився 35-річний мешканець Львова. Грабіжника передали слідчо-оперативній групі.

У патрульній поліції цього не зазначають, але на вул. Шімзерів, 2 працює готель Eney.