Поліцейські завдяки камерам відеоспостереження затримали 35-річного львів’янина, який вкрав сумки з мобільними телефонами, навушниками та особистими речами у двох дітей, які бавились на майданчику.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, випадок трапився близько 20:00 19 червня на вул. Морозенка. Двоє хлопців віком 10 та 12 років грались на майданчику та залишили без нагляду свої сумки, у яких були мобільні телефони, навушники, ключі та невеликі суми коштів. Невідомий чоловік вкрав їхні сумки.

Матері дітей звернулись у поліцію з заявами про крадіжку. За допомогою камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 35-річний львів’янин. Речові докази у нього вилучені.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ, а також обрання для нього запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.