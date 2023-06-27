Львів’янин продавав метадон та PVP не виходячи з дому

35-річного львів’янина визнали винним у незаконному збуті наркотиків та психотропних речовин. Його засудили на 6 років тюрми. Про це у вівторок, 27 червня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що засуджений впродовж 2022 року на території Франківського району налагодив збут наркотиків та психотропів. Зокрема, проживаючи на першому поверсі багатоквартирного будинку, львів’янин продавав метадон та PVP не виходячи з дому, безпосередньо з балкона свого помешкання.

Під час обшуків за місцем його проживання виявили та вилучили підготовлені для збуту згортки із забороненими засобами та речовинами, прилади і знаряддя для їх зважування і фасування.

Франківський районний суд міста Львова визнав винним 35-річного чоловіка у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.