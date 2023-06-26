Організаторами каналу збуту наркотиків виявилися 33-річний та 22-річний львів’яни

На Львівщині правоохоронці перекрили міжнародний канал розповсюдження синтетичних наркотиків метадон та бупренорфін, організаторами якого виявилися 33-річний та 22-річний львів’яни. Їх затримали.

За даними поліції Львівщини, львів’яни віком 33 та 22 роки, організували незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Львова, а також налагодили міжнародний контрабандний канал постачання наркотиків до Польщі через державний кордон України.

«Правоохоронці задокументували замах на контрабандне переміщення учасниками групи до Республіки Польща наркотичних засобів «метадон» та «бупренорфін» у великих розмірах, а також факти збуту ними наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним громадянам у Львов», – повідомили в поліції.

Під час обшуків у затриманих ивлучили наркотичні засоби та інші докази (фото поліції)

Обох наркоторговців затримали на гарячому. Старшого під час відправлення за кордон партії наркотиків, а молодшого – після збуту заборонених речовин черговому «клієнту». Затримання проводились за силової підтримки спецпризначенців поліції Львівщини.

Під час обшуків у них вилучили наркотичні речовини метадон та амфетамін, частина яких були розфасовані, а також електронні ваги, чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучене було скеровано на експертне дослідження.

Затриманим повідомили про підозру за незаконне виробництво та збут наркотичних речовин та замах на контрабанду наркотиків (ч.2 ст.307, ч.2 ст.15 - ч.2 ст.305 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою.