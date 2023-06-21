Правоохоронці при чоловіку знайшли 73 пакетики з наркотиками

Буковинця засудили до п'яти років в'язниці за систематичне розкладання закладок з наркотиками по вулицях обласного центру. Чоловік, отримавши замовлення через соціальні месенджері, ховав пакетики з амфетаміном, канабісом, наркотичною речовиною PVP та іншими наркотиками. Затримали обвинуваченого під час того, як він з «Нової пошти» забирав півкілограмову посилку з забороненими речовинами.

На судових засіданнях прокурор повідомив, що обвинувачений через Telegram зв'язався із продавцем та куратором інтернет-магазину «Strelashop», який, як встановила слідство, спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин. Чоловік замовив майже півкілограма канабісу. А за кілька днів отримав свою посилку на поштове відділення.

«О 11:32 3 лютого 2023 року обвинувачений отримав згадане замовлення у відділенні №5 "Нова Пошта", що по вул. Яська, 13, в м.Чернівці. Надалі зберігав пакунок при собі, а вже через дві години працівники поліції затримали підозрюваного. Правоохоронці при понятих переглянули відеозаписи з поштового відділення, здійснили огляд посилки і встановили, що в середині коробки міститься поліетиленовий пакунок із вмістом речовини рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, обіг якого заборонено. Загальна маса речовини – 426,121 г», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 15 червня 2023 року.

Також під час обшуків при обвинуваченому виявлено різні пакетики з наркотичними речовинами, зокрема амфетаміном, метамфетаміном, психотропною речовиною PVP, МДМА (метилендіоксиметамфетиміном). Загалом при закладчику знайшли 73 пакетики з наркотичними речовинами. Чоловік у розповсюдженні та зберігання наркотиків зізнався і попросив суд не карати його надто суворо.

Однак суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці присудив закладчику п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.