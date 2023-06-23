У горщиках для квітів патрульні виявили сім кущів конопель

У Рівному патрульні приїхали на виклик про сварку та бійку в квартирі, але, крім цього, виявили у помешканні наркотики. Коноплі 28-річний чоловік вирощував у горщиках для квітів.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик надійшов близько 22:00 у четвер, 22 червня. Мешканка будинку на вулиці Київській повідомила, що в сусідній квартирі відбувається конфлікт та, можливо, бійка.

«Увійшовши до квартири спільно із дільничою поліцейською патрульні побачили у горщику для квітів сім кущів, схожих на коноплю, пристрої для її вживання, ймовірно, коноплю у подрібненому вигляді та гроубокс для її вирощування. 28-річний рівнянин пояснив, що вирощує її для особистих потреб», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила рослини на експертизу. Зазначимо, що стаття про зберігання наркотиків без мети збуту передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу, а якщо ж слідчі дізнаються, що наркотики вирощували на продаж – чоловікові загрожує до восьми років тюрми.