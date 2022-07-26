Хмельницький апеляційний суд посилив покарання для 35-річного педофіла і призначив йому 15 років ув'язнення замість десяти. Відомо, що мешканець Славути вчиняв сексуальне насильство відносно малих дітей, з якими мешкав по сусідству. Наразі відомо про чотирьох постраждалих дітей, двом з яких на момент скоєння насильства було лише по п'ять років.

Про вирок Хмельницького апеляційного суду стало відомо у вівторок, 26 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Педофіла затримали наприкінці квітня 2021 року, тоді до правоохоронців звернувся батько 7-річної першокласниці, яка постраждала від зловмисника. Розпусні дії щодо дитини чоловік вчиняв у під'їзді будинку, де проживала родина.

Вже згодом з'ясувалось, що жертв було більше. Наразі слідству відомо про чотирьох постраждалих дітей, двом з яких було лише по п'ять років. Застосовуючи фізичне насильство і залякування, чоловік вчиняв щодо них розпусні дії. Всіх дітей він добре знав, оскільки мешкав по сусідству з ними і був знайомий з їхніми батьками. Декілька разів насильство над дітьми вчиняв у стані сп'яніння.

Під час засідання в суді першої інстанції чоловік визнав провину. Експертиза показала, що зловмисник має легку розумову відсталість, але все ж може усвідомлювати свої вчинки. У вироку також йдеться, що він вже був судимий за статтею про сексуальне насильство, з тюрми його звільнили в 2020 році.

Шепетівський суд визнав його винним у порушенні ч.6 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство) та призначив 35-річному педофілові десять років тюрми. Втім, прокурори не погодились з вироком і подали апеляцію. В Хмельницькому апеляційному суді погодились посилити покарання.

«Суд апеляційної інстанції прислухався до доводів сторони обвинувачення та засудив кривдника до 15 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.