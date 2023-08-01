В мікроавтобусі перебували водій та троє пасажирів

У Рівному судитимуть 35-річного водія мікроавтобуса, який понад три роки тому спричинив ДТП у Польщі. Внаслідок аварії травмувались троє людей, один з постраждалих був в важкому стані.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, аварію чоловік вчинив 17 листопада 2019 року. Керуючи мікроавтобусом Opel Movano у напрямку Вроцлава він відволікся, виїхав на смугу аварійної зупинки, де наїхав на автомобіль дорожньої служби, який стояв на смузі.

На момент ДТП у мікроавтобусі перебувало троє пасажирів, яких з місця екстрено доставили до медичних закладів Польщі. Один з них перебував у критичному стані.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми).

«Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз, в межах міжнародного співробітництва між країнами, обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду. Обвинувачений свою вину визнає у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.