35-річного рівнянина судитимуть за вчинену в Польщі ДТП з потерпілими
Чоловік за кермом мікроавтобуса в'їхав у автомобіль дорожньої служби
У Рівному судитимуть 35-річного водія мікроавтобуса, який понад три роки тому спричинив ДТП у Польщі. Внаслідок аварії травмувались троє людей, один з постраждалих був в важкому стані.
Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, аварію чоловік вчинив 17 листопада 2019 року. Керуючи мікроавтобусом Opel Movano у напрямку Вроцлава він відволікся, виїхав на смугу аварійної зупинки, де наїхав на автомобіль дорожньої служби, який стояв на смузі.
На момент ДТП у мікроавтобусі перебувало троє пасажирів, яких з місця екстрено доставили до медичних закладів Польщі. Один з них перебував у критичному стані.
Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми).
«Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз, в межах міжнародного співробітництва між країнами, обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду. Обвинувачений свою вину визнає у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.
Водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.