У чоловіка вилучили гранату «Ф-1»

У суботу, 10 вересня, на вул. Садовій у Львові поліцейські затримали 36-річного львів’янина, який погрожував перехожим бойовою гранатою.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 16:00. На вул. Садовій у Львові перехожі помітили нетверезого чоловіка, який тримав у руці гранату та погрожував людям.

Нетверезий львів'янин на вулиці розмахував гранатою (фото поліції)

На місце події виїжджали вибухотехніки. Неадекватного чоловіка затримали. Ним виявився 36-річний львів’янин. У нього вилучили гранату «Ф-1», яку згодом знешкодили.

Львів’янина затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами (ч.1 ст. 263 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.