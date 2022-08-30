Вилучений у перехожого в Городку корпус гранати РГД-5 та запал до неї

У понеділок, 29 серпня, у Городку на Львівщині поблизу залізничного вокзалу поліцейські затримали 35-річного чоловіка з бойовою гранатою та наркотиками.

За даними поліції Львівщини, близько 16:30 дільничний офіцер поліції, патрулюючи територію на вул. Івана Франка у Городку, побачив підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у кишені чоловіка виявили гранату та пакет з наркотичною речовиною – «канабіс».

У чоловіка вилучили бойову гранату і наркотики (фото поліції)

Територію біля залізничного вокзалу перевіряли вибухотехніки та слідчі. Затриманим виявився 35-річний мешканець одного з сіл Львівського району. У нього вилучили корпус гранати РГД-5, запал УЗРГМ-2 до неї та наркотики. Все вилучене скерували не експертне дослідження.

Затриманому готують підозру за незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ) та незаконне зберігання наркотиків (ч.1. ст.309 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.