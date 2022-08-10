На фото затриманий за продаж гранат 37-річний мешканець Червонограда

У Червонограді поліція затримала 37-річного чоловіка за торгівлю бойовими гранатами. Злочинцеві загрожує до семи років ув'язнення, повідомила прес-служба поліціії у середу, 10 серпня.

За даними слідства, у Червонограді зловмисник продав гранату РГД-5 місцевому мешканцю. Звідки саме торговець взяв боєприпаси, якими торгував, у поліції не розголошують. Крім того, під час обшуків у чоловіка вдома, поліцейські знайшли ще гранату Ф-1, яку той не встиг ще продати.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція цієї статті передбачає до семи років ув'язнення.

Однак, окрім торгівлі зброєю, 37-річний червоноградець причетний і до інших злочинів. Зокрема раніше чоловік викрав гірський велосипед Winner. За крадіжку йому загрожує додаткове покарання.