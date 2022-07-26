Затриманий під час спроби продажу зброї 34-річний самбірчанин

Львівська поліція затримала організатора торгівлі зброєю та двох його спільників. Як повідомила у вівторок, 26 липня, прес-служба поліції, йдеться про двох мешканців Самбора віком 34 та 44 роки та 41-річного мешканця Яворівщини.

За даними поліції, організатором торгівлі зброєю є 34-річний самбірчанин. Разом із ним в злочинне угрупування входили ще двоє чоловіків. Затримання злочинців відбувалося під час спецоперації, в якій брали участь бійці спецпідрозділу КОРД. Самого ж організатора угрупування затримали під час спроби продажу чергової партії зброї.

«Організатора правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової реалізації зброї. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років», – повідомили у поліції у вівторок, 26 липня.

Під час обшуків поліція знайшла у злочинців гранати, автомат Калашникова, пістолет, 360 набоїв різного калібру, а також гроші отримані від збуту зброї. Досудове розслідування ще триває, правоохоронці встановлюють походження зброї.