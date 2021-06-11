Псевдосвященика з Львівщини затримали третій рік поспіль

На Львівщині за торгівлю зброєю затримали 49-річного священнослужителя неканонічної Російської істинно-православної церкви. Чоловік купував травматичну зброю, переробляв її у вогнепальну і продавав, розсилаючи замовлення через пошту. Затримали псевдосвященика волинські поліцейські після контрольної закупки зброї. Це вже третє затримання священика-самозванця за три роки і досі йому вдавалося уникати кримінальної відповідальності.

Про затримання чоловіка у четвер, 9 червня, повідомила прес-служба Нацполіції Волині. Як виявилось, кілька місяців тому волинські оперативники отримали інформацію, що мешканець Львівської області продає перероблену зброю та боєприпаси. «Пошуки зловмисника затяглись, оскільки чоловік довгий час не давав власних контактів. Однак, пізніше особу вдалось встановити. Як повідомила волинська поліція, продавцем зброї виявився 47-річний [насправді – 49-річний] священнослужитель одного з сіл на Львівщині. Правоохоронці провели закупку під прикриттям, а згодом і затримали зловмисника», – йдеться у повідомленні волинської поліції.

За місцем проживання чоловіка вилучили документи, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої, пістолети та боєприпаси.

У поліції Волині зазначили, що раніше чоловіка вже затримували за аналогічні правопорушення, але деталей не уточнили. Львівська поліція також відмовилася від коментарів.

За інформацією ZAXID.NET, затриманим за торгівлю зброєю є 49-річний В'ячеслав Коновалов із села Бортятин Мотиського району. Перед цим його вже двічі затримували, однак після першого разу звільнили від відповідальності, присудивши умовне покарання, а другу справу досі розглядають у суді.

За незаконне поводження зі зброєю псевдосвященику загрожує до семи років позбавлення волі.

Додамо, що Російська істинно-православна церква є неканонічною церквою, що була створена у 2002 році і зараз не веде відкритої діяльності.