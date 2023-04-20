Легковик Volkswagen Passat, який зіткнувся з вантажівкою

На трасі «Київ-Чоп» неподалік Рівного сталась смертельна аварія, у якій загинула 37-річна водійка Volkswagen Passat. Жінка з невідомих причин виїхала на зустрічну смугу, де якраз їхала вантажівка. Внаслідок ДТП водійка загинула на місці, а її пасажирка важко травмувалась.

Аварія сталась близько 05:10 у четвер, 20 квітня, у селі Вересневе неподалік Рівного, повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

«Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Volkswagen Passat – 37-річна жителька Волинської області з невідомих поки причин виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із автомобілем MAN під керуванням 24-річного жителя Київщини», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водійка легковика загинула на місці. Також тяжкі травми отримала 28-річна пасажирка: її медики госпіталізували до реанімації.

На місці працюють слідчі, патрульні поліцейські регулюють дорожній рух. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).