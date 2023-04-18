Після зіткнення з легковиком мотоцикл Lifan відкинуло у інший мотоцикл

На Рівненщині внаслідок потрійної ДТП у реанімацію потрапив 19-річний мотоцикліст. У хлопця, який зіткнувся спершу з легковиком, а тоді з іншим мотоциклом, діагностували відкриту черепно-мозкову травму, а також ампутацію руки і ноги.

Аварія сталась близько 15:00 біля села Тинне Немовицької громади, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

«Попередньо встановлено: 19-річний житель села Зносичі, водій мотоцикла Lifan, під час маневру обгону зіткнувся із зустрічним автомобілем Opel Astra під керуванням 28-річного місцевого жителя. Від удару Lifan відкинуло в інший мотоцикл», – йдеться у повідомленні.

19-річного мотоцикліста, який був у мотошоломі, госпіталізували до реанімації: у нього медики попередньо діагностували відкриту черепно-мозкову травму, травматичну ампутацію руки та ноги. Наразі потерпілого додатково обстежують.

Водій іншого мотоцикла отримав незначні травми, а водій легковика – не постраждав, додають у поліції.