Особу терориста з Клесова встановила українська конррозвідка

Рівненський міський суд визнав 37-річного уродженця Клесова Ігоря Козійчука винним в участі у терористичній організації й засудив його заочно до 9 років позбавлення волі. Чоловік пройшов бойову підготовку у так званій «ДНР» і брав участь у боях проти українських військових, в тому числі в Дебальцево.

Про заочний вирок уродженцю Рівненської області Ігорю Козійчуку у понеділок, 31 січня, повідомила прес-служба УСБУ у Рівненській області. Особу командира розвідувально-диверсійної групи «ДНР» встановила контррозвідка української спецслужби. Козійчук збирав розвіддані про ЗСУ та добирав «кадри» для терористичних угруповань. «За матеріалами слідства, мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації «ДНР». Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцево у 2015 році», — ідеться у повідомленні УСБУ.

Чоловік також збирав розвідувальні дані про кількість, розташування та переміщення підрозділів ЗСУ на сході України й передавав їх представникам російських спецслужб. Слідство встановило, що за завданням російських «кураторів» бойовик Козійчук також добирав кадри для розвідувально-диверсійних груп 5-ої окремої мотострілецької бригади «Оплот», навчав їх розвідувально-підривної діяльності.

Рівненський міський суд визнав Ігоря Козійчука винним за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації) й засудив його заочно до 9 років позбавлення волі. Засудженого оголошено у розшук, оскільки він перебуває на непідконтрольній українській владі території Донецької області.