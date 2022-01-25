Російські окупанти продовжують проводити активні заходи із бойової підготовки на окупованих територіях Донеччини і Луганщини, зокрема мінують територію на лінії зіткнення. Про це повідомило Головне управліня розвідки Міноборони України у вівторок, 25 січня.

Так, окупанти провели заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренувалися керувати вогнем артилерійських підрозділів. Крім того, росіяни відновлюють фортифікаційні споруд та нарощують мінно-вибухові загородження на передових позиціях.

Водночас українська розвідка зазначила, що через високу інтенсивність такої діяльності, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови російські окупанти на Донбасі почали все частіше підриватися на власних мінах.

Раніше ГУР МО повідомляло, що Росія продовжує посилювати угруповання бойовиків, зокрема завозить в ОРДЛО пальне, танки, артилерійські установки і боєприпаси.