Росія продовжує посилювати бойові можливості своїх окупаційних військ на окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у п'ятницю, 21 січня.

Так, росіяни з початку січня 2022 року приховано завезли в ОРДЛО понад 7 тис. тонн пального, кілька танків та самохідних артилерійських установок, а також зброю та боєприпаси.

Крім того, Росія розгорнула на своїй території мережу для вербування найманців. Останні відправляються на окуповану територію Донеччини та Луганщини після курсів підготовки в навчальних центрах.

Російська загроза

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч та продовжує стягувати війська та постачати угрупованню бойовиків «Л/ДНР» бойову техніку, зброю та пальне. Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. З приводу цього делегації США, ЄС, НАТО навіть провели переговори із Росією. Так, Захід відкинув російський ультиматум щодо отримання Кремлем гарантій того, що Україна не вступатиме до Альянсу.