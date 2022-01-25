У Міністерві закордонних справ України наразі не бачать серйозних намірів Кремля визнавати самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». Про це сказав 24 січня в ефірі програми «Свобода слова» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щодо цього проекту, який з'явився за допомогою комуністів. Безумовно, це така "шпилька" у Мінські домовленості… Але з аналізу інформації, яку ми зараз маємо ... поки що наміру якось швидко ухвалювати це рішення і визнавати "ДНР" та "ЛНР" в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації», – каже міністр.

Він додав, що якщо Кремль все ж ухвалить таке рішення, це де-юре буде виходом Росії з Мінських домовленостей.

19 січня депутати російської Держдуми від «Комуністичної партії РФ» внесли проект звернення до Путіна з проханням визнати «ЛНР» та «ДНР».

За їх словами, це створить підстави «для забезпечення гарантій безпеки та захисту цих народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік». А ще, як вважають у КПРФ, це нібито «допоможе зміцненню миру і регіональної стабільності та започаткує процес міжнародного визнання обох держав».

У Кремлі згодом відповіли, що відреагують на таку пропозицію вже після того, як рішення ухвалить Держдума.