Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад Росії на Україну обернеться катастрофою

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що вторгнення в Україну матиме катастрофічні наслідки та може стати для неї «новою Чечнею». Про це пише ВВС у понеділок, 24 січня.

Зі слів Джонсона, хоч ситуація із російськими військами на кордоні «доволі похмура», війни можна уникнути. Він зазначив, Велика Британія лідирує у створенні пакету економічних санкцій проти Росії, а також постачає в Україну оборонне озброєння.

«Розвідка дуже чітко вказує, що на кордонах України є 60 російських бойових груп. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це [напад] буде катастрофічним кроком», – заявив він.

Прем’єр-міністр також заявив, що відвідував Україну та знає її громадян. Він додав, що, на його судження, українці будуть воювати за свою країну. «Я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії зрозуміли, що це [вторгнення в Україну] може обернутися для РФ новою Чечнею», – зазначив Джонсон.

Ще раніше МЗС Великої Британії заявило, що володіє інформацією про плани Росії встановити проросійського лідера в Києві. Потенційним кандидатом на роль російського ставленика є колишній народний депутат України Євген Мураєв. Такий варіант розглядається на тлі ймовірного повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Росія зосередила поблизу українських кордонів понад 100 тис. військових і військову техніку. Росія вимагає від НАТО ніколи не включати Україну до свого складу і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили лише 17 країн.