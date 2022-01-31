Луцький міськрайонний суд призначив три роки умовно чоловікові, який у «Однокласниках» публікував сепаратистські матеріали. У вироку йдеться про дві такі публікації, зокрема, про аудіо з закликом «прогнати хунту» та відео, у якому пояснюється, як можна записатись до лав армії ОРДЛО. У грудні 2021 Микита Алєнічкін уклав угоду про винуватість, йому призначили лише три роки умовно.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 27 січня, обвинувачений Микита Алєнічкін в квітні 2015 року зареєстрував у «Однокласниках» акаунт під псевдонімом. На той момент чоловік проживав у Білорусі. Згодом він опублікував на сторінці аудіофайл «Вставай, Донбасс», в якому була фраза «вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе». Згідно з висновком експерта СБУ, аудіофайл містить заклики до зміни меж території України та державного кордону.

Згодом Микита Алєнічкін опублікував відео, в якому була заява «я новорос, а не хохол, и я этим горжусь». Також у ньому йшлось про те, як можна записатись до військ так званих «ДНР» та «ЛНР».

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч.1 та ч.2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене повторно), санкція якої передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років. У грудні 2021 року чоловік уклав угоду про винуватість та визнав себе винним у вказаному злочині.

Суддя Ярослав Артиш затвердив угоду та призначив Миколі Алєнічкіну три роки умовно. Також чоловік повинен заплатити в дохід держави 8 тис. грн за проведені експертизи.