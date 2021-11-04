Вкрадений термінал поліція знайшла на з’їзді до польової дороги

У селі Теребля уночі 37-річний чоловік викрав платіжний термінал, запакував його у свій Mercedes, відвіз в інший район області та заховав у полі. Поліція спіймала закарпатця, за крадіжку термінала йому загрожує до шести років тюрми.

Як у четвер, 4 листопада, повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, до правоохоронцівнадійшла заява про крадіжку платіжного терміналу в селі Теребля. За даними поліції, вночі до сільського магазину під’їхав Mercedes, з нього вийшов чоловік, який демонтував платіжний термінал та запакував його в машину.

За допомогою системи «Безпечне Закарпаття» поліцейські швидко проклали маршрут руху авто та зупинили 37-річного водія Mercedes при в’їзді до Ужгорода. В автомобілі терміналу уже не було: чоловік сховав його на з’їзді до польової дороги в селі Стеблівка Хустського району.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). За скоєне 37-річному чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Платіжний термінал, після проведення необхідних експертиз, поліція поверне потерпілому.