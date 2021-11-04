Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР 39-річного одесита, який змінив ім’я та прізвище у паспорті на честь героя «Зоряних війн» Дарта Вейдера. За неправильно прикріплені номера на мотоциклі у центрі Львова суд оштрафував його на 1,7 тис. грн.

У ніч на 12 серпня водія мотоцикла Ducati Multistrada 950 зупинили на перехресті вулиць Коперника та проспекту Свободи у центрі Львова за порушення ПДР. Порушником, що їздив на мотоциклі з номерним знаком, який «був закріплений у невстановленому для цього місці, чим порушив вимоги п. 2.9 В Правил дорожнього руху», є одесит Дарт Вейдер. Чоловік спеціально змінив своє ім’я та прізвище у паспорті, щоб називатись, як один з головних героїв американської кіноепопеї «Зоряні війни».

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско наприкінці жовтня визнала водія винним у адмінправопорушенні та оштрафувала на 1,7 тис. грн.

У постанові суду вказано, що порушник є депутатом Одеської міської ради, але, очевидно, що це вказали помилково. За даними ЦВК, Дарт Вейдер не балотувався до Одеської міськради у 2020 році, але висував свою кандидатуру на мера Одеси. Проте 39-річний одесит програв вибори. У переліку депутатів на сайті Одеської міськради також немає депутата з іменем Дарт Вейдер.

У 2015 році тоді ще 33-річний Дарт Вейдер брав участь у місцевих виборах до Одеської міськради, як і ще 42 інших чоловіків та одна жінка, що спеціально змінили імена та прізвища у документах, щоб офіційно називатись Дартом Вейдером. Жоден із цих кандидатів не пройшов до міськради. У тому ж році чоловік також намагався стати мером Одеси, але безуспішно.

Додамо, що саме у 2015 році у Одесі «декомунізували» пам’ятник Леніну, перетворивши його на пам’ятник Дарту Вейдеру.

Нагадаємо, що під час виборів до Верховної Ради у 2019 році був нетиповий кандидат, який змінив своє ім’я та прізвище у паспорті на Дарта Вейдера. Це інший чоловік, який не пов'язаний із одеситом, про якого йдеться у цьому матеріалі.