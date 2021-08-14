Пранкер у ролі священика хуліганив та кричав нецензурну лайку у центрі Львова

Пранкер в одязі православного священика влаштував розіграш у центрі Львова, який супроводжувався хуліганськими діями та нецензурною лайкою. Відео виклали у мережу TikTok. Поява ролика викликала обурення серед міських посадовців і депутатів.

Як видно з відео, яке оприлюднив 11 серпня у TikTok користувач Максим Савчин, пранкер у рясі православного священика з хрестом на грудях та кадилом в руках прогулюється проспектом Свободи у Львові – поблизу пам’ятника Тарасові Шевченку. При цьому він умисно зачепив одного з перехожих, скинувши йому кепку з голови. Судячи з усього, перехожий хлопець теж був учасником зйомки ролика. Далі хлопець з матюками наче намагається накинутися на священика, однак згодом тікає від нього. Священик біжить за юнаком, вигукуючи нецензурну лайку. Наприкінці священик таки наздоганяє втікача і каже, що чекатиме його на службі. Перехожі, які стали свідками розіграшу, здивовано оглядаються.

Ролик у TikTok супроводжується музикою зі словами російською мовою «гасподь-гасподь». Станом на ранок 14 серпня відео отримало понад 55 тис. уподобань та 1,6 тис. поширень.

Ролик, оприлюднений Максимом Савчином у TikTok (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Поява ролика обурила керівника департаменту «Адміністрація міського голови» та депутата Львівської міськради Євгена Бойка. Він вважає, що такі дії принижують львів’ян і мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

«Переглянув. Стало гидко. Подібні дії принижують багатьох львів’ян. Не здивуюсь, якщо провокація вчинена на замовлення ворожих спецслужб – знають на що тиснути. Той самий чекістський почерк – перед очима безбожні п’ятирічки 1930-х», – написав Євген Бойко у Facebook.

Посадовець звернувся до правоохоронців з проханням «невідкладно дати належну оцінку ганебній поведінці невідомих осіб, щоб дії, які мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, більше не повторювались».