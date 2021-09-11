Павло Блавацький на відпочинку у 2013 році (фото з його сторінки у Facebook)

Уродженець Львова і випускник Львівського університету Павло Блавацький, який зараз працює професором школи бізнесу Монпельє (Франція), став лауреатом Шнобелівської премії 2021 року, яка присуджується за дивні, а часом і безглузді наукові дослідження.

Колишній львів’янин став лауреатом Шнобелівської премії 2021 року у номінації «Економіка» за дослідження, що виявило кореляцію між рівнем корупції у пострадянських країнахі і ступенем ожиріння місцевих політиків. Про це 10 вересня повідомив оргкомітет Шнобелівської премії (IgNobel Prize).

Суть дослідження полягає у тому, що вивчивши близько 300 фотографій членів урядів у 15 країнах, що утворилися після розпаду СРСР, Павло Блавацький виявив, що середній ступінь ожиріння урядовців в країні відповідає міжнародним індексам корупції. Простіше кажучи, чим більша корупція в країні – тим товстіші члени місцевого кабінету міністрів.

Використавши свій науковий метод, Павло Блавацький також провів окреме дослідження по Україні, вивчивши 469 фото членів українського Кабміну у 2000-2020 роках, і порівняв результати з індексом корупції.

Так виглядає графік ступеню ожиріння українських урядовців у 2000-2020 рр., за даними Павла Блавацького. Схоже, останніми роками урядовці худнуть, що відповідає зниженню рівня корупції в країні

Професор французької школи бізнесу у Монпельє Павло Блавацький народився у Львові, закінчив Львівський університет ім. Івана Франка, зараз живе у Цюриху (Швейцарія). У 2020 році він написав історичний роман «Похід на Москву».

Як зазначає НВ, це не перший випадок, коли українські науковці стають лауреатами міжнародної антипремії. Наприклад, минулого року український фізик Іван Максимов і прикладний математик Андрій Потоцький, які працюють в Австралії, отримали Шнобелівську премію за дослідження, що довело, що дощові черв’яки вібрують з тією ж частотою, що і вода.