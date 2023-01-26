37-річний раніше судимий червоноградець торгував наркотиками

У Червонограді на Львівщині поліцейські затримали 37-річного місцевого мешканця за торгівлю амфетаміном та метадоном. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як розповіли у четвер, 26 січня, в поліції Львівщини, правоохоронці задокументували кілька фактів реалізації 37-річним мешканцем Червонограда наркотичних речовин мешканцям Червоноградського району. 25 січня його затримали безпосередньо після реалізації амфетаміну черговому клієнту.

Затриманому повідомили про підозру за незаконне виробництво та збут наркотиків (ч.1, ч.2 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Правоохоронці клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

37-річний затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.