39-річному львів'янина загрожує до 10 років тюрми

У середу, 18 січня, поліцейські затримали у Львові торговця марихуаною та синтетичним наркотиком PVP. 39-річному львів’янину загрожує від шести до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як розповіли в поліції Львівщини, правоохоронці задокументували кілька фактів реалізації 39-річним чоловіком психотропних речовин мешканцям Львова. 18 січня наркоторговця затримали.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили та вилучили: зіп-пакети з психотропною речовиною PVP, марихуаною, а також засоби для фасування, гроші ті та інші речові докази. Усе вилучене було скеровано на експертне дослідження, яке підтвердило, що вилучені речовини дійсно є психотропами та наркотиками.

Затриманому повідомили про підозру за збут наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна. Правоохоронці клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.