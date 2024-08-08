38-річного мешканця Страдча затримали за напад з ножем на товариша

У середу, 7 серпня, у селі Страдч Яворівського району на Львівщині 38-річний мешканець вдарив ножем у шию та серце свого 45-річного односельця, який прийшов до нього в гості. Зараз поранений перебуває у реанімації.

За даними поліції Львівщини, 45-річний потерпілий перебував в гостях у свого 38-річного товариша-односельця. Чоловіки розпивали спиртне і близько 4:00 ночі між ними виник конфлікт, під час якого господар, маючи намір вбити гостя, завдав йому кількох ударів ножем у шию та груди.

В подальшому медики діагностували у пораненого, зокрема, проникаюче поранення черевної порожнини з ушкодженням легені, діафрагми, печінки та проникаюче поранення серця. Зараз він перебуває у реанімації.

Нападника затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. За даними ZAXID.NET, різанина трапилася у селі Страдч.