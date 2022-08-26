Чоловік впав з залізничного вагону і отримав травми, несумісні з життям

У селищі Скала-Подільська на Тернопільщині під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний чоловік. В якийсь момент він втратив рівновагу і впав з вагона на бетонне покриття, внаслідок чого загинув.

Як повідомили в управлінні Держпраці Тернопільщини, інцидент стався у середу, 24 серпня, в селищі Скала-Подільська Чортківського району. На залізничному відгрузі під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний слюсар-ремонтник приватного підприємства.

«За попередньою інформацією, працівник виконував роботи пов’язані з подачею зерна у залізничний вагон. Присівши, чоловік втратив рівновагу та впав із вагона вниз на бетонне покриття, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

В управлінні Держпраці створюють комісію для розслідування цього випадку.